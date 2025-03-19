Заброшенный недострой демонтировали в подмосковном Подольске
В Подольске (Московская область) демонтировали заброшенное недостроенное здание в черте жилой застройки. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству региона.
Речь идет о недострое в селе Сынково, вблизи улицы Военная. Площадь двухэтажного здания составляла 2,5 тыс. кв. м, оно располагалось в черте жилой застройки.
«Строение было заброшено и находилось в полуразрушенном состоянии. В администрацию городского округа поступали обращения граждан о необходимости сноса аварийной постройки и приведении в надлежащее состояние прилегающей территории», — рассказал министр правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Муниципальные власти пытались найти собственника, но безрезультатно. По итогу здание признали бесхозным и подлежащим сносу. Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», объект демонтировали в марте, территорию уже освободили от строительного мусора.
В рамках работы по выявлению и устранению недостроев в Подольске определили 343 объекта. На сегодняшний день на территории городского округа снесли, достроили или привели в соответствие 248 объектов. Работы продолжаются.