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Ставрополье получит 5 млрд рублей на развитие АПК

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров и министр сельского хозяйства России Оксана Лут обсудили аграрную отрасль в регионе, ее развитие и меры поддержки. В 2025 год на эти цели направят 5 млрд рублей, сообщается в соцсетях губернатора.

«Рассказал, что сейчас в регионе полным ходом идут весенние полевые работы. Аграрии начали сеять ранние яровые культуры, всего планируем засеять ими более 900 тысяч гектаров», — сказал Владимиров, добавив, что ведется работа по подкормке озимых.

Стороны также обсудили вопросы импортозамещения в отрасли семеноводства, пишет ИА StavropolMedia. По словам губернатора, сейчас все посеянные в регионе зерновые — российской селекции. В текущем году в крае рассчитывают перейти на отечественные семена кукурузы, сахарной свеклы и подсолнечника.

«Потенциал для этого есть, в том числе научно-технологический. Для этого расширяем партнерство с нашим аграрным университетом, который оказывает серьезную поддержку в развитии АПК», — подытожил глава Ставрополья.

Ранее сообщалось, что в марте и апреле в Ставропольском крае вызовут искусственные дожди при помощи самолета-лаборатории Росгидромета. Это необходимо для спасения урожая от засухи.

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