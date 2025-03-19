Прокуратура Финляндии подала апелляционную жалобу на приговор россиянину Тордену
Заместитель генпрокурора Финляндии Юкка Раппе подал апелляцию на решение суда по делу российского гражданина Воислава Тордена, которого обвинили в военных преступлениях на Украине. Об этом 19 марта сообщает телерадиокомпания Yle.
«Дело Воислава Тордена (Яна Петровского), осужденного за военные преступления, будет рассматриваться в <…> апелляционном суде», — указано в материале.
Как уточняет ТАСС, замгенпрокурора выразил свое недовольство в связи с приговором, поскольку Тордена приговорили к пожизненному заключению только за четыре преступления. Обвинение по пятому преступлению отклонили.
Правоохранители проинформировали российское посольство в Финляндии о задержании Тордена по обращению Киева 25 августа 2023 года. Позже в посольстве России в Финляндии сообщили, что гражданин РФ был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении им норм миграционного законодательства Финляндии.
После, в начале декабря 2024-го, прокуроры в Финляндии попросили приговорить Тордена к пожизненному сроку заключения за якобы военные преступления на востоке Украины в 2014 году. Прокуроры выдвинули против него обвинения в пяти военных преступлениях. 14 марта суд приговорил Тордена к пожизненному заключению.