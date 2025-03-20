Россияне назвали главные причины счастья

Почти половина опрошенных мужчин (48%) рассказали, что для полного счастья в их жизни чего-то не хватает. Среди женщин таких поменьше — всего 35%. Россиянки чаще наслаждаются моментом и радуются тому, что имеют (32% против 24% представителей сильного пола), говорится в результатах исследования дейтинг-сервиса Mamba, с которыми ознакомились «Известия» 20 марта.

При этом респонденты не зацикливается на поиске счастья, хотя периодически задумываются об этом (35% обоих полов). Вместе с тем 14% мужчин предпочитают философию «будь что будет» и не перегружают себя вопросами об этом. В то же время, 24% женщин постоянно переживает из-за ощущения, что жизнь могла бы быть ярче.

Эксперты выяснили, что для мужчин счастье — это, прежде всего, когда любимый человек рядом (49%). Россиянки ставят на первое место внутреннюю гармонию и принятие себя (56%).

К тому же мужчины грезят о достижении целей и финансовой стабильности (20 и 21%). Дамы ценят приятные ежедневные мелочи (17%) и впечатления от новых событий (21%).

Личная жизнь оказалась в рейтинге счастья как для мужчин, так и для женщин (44% с обеих сторон). На втором месте — семья (18%). Карьерные амбиции больше интересуют мужчин (12%), в то время как дамы отмечают важность саморазвития и обучения (7%).

Кроме того, согласно результатам исследования, 61% представителей сильного пола уверены, что без гармоничных отношений о настоящем счастье можно забыть. Женщины в этом вопросе более независимы — только 48% разделяют такое мнение.

Каждый второй мужчина (41%) верит, что настоящие чувства могут заменить все остальные источники позитива. Женская половина смотрит на мир более практично: лишь 19% считают, что любовь может заменить абсолютно всё. Вместе с тем 46% считают, что отношения важны, но не стоит полагаться только на них.

«В одном россияне единодушны: взаимопонимание и эмоциональная близость — ключевой элемент отношений (47% с обеих сторон). Но дальше мнения расходятся. Мужчины не скрывают: для них сексуальная совместимость важна не меньше, чем духовная связь (47%). Дамы же придают большее значение надежности и уверенности в завтрашнем дне (37%). Так что секрет счастья прост: мужчинам — побольше любви и щепотку страсти, женщинам — гармонию и стабильность. Но главное, о чем мечтают и те, и другие, — чтобы их понимали без слов», — заключили эксперты.

Ранее, 17 декабря 2024 года, сообщалось, что в 2025 году большинство россиян настроены изменить свою личную жизнь к лучшему. Отношения станут приоритетом для 65% женщин и 58% мужчин, следует из результатов исследования дейтинг-сервиса Mamba.