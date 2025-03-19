Два человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

В городе Кореновске Краснодарского края два человека погибли в результате опрокидывания легкового автомобиля. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба главного управления (ГУ) МВД России по региону в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло около 14:30 на въезде в город. Водитель, управляющий Nissan Almera, двигался на небезопасной скорости и допустил съезд автомобиля с дороги. В результате машина врезалась в дорожный знак и опрокинулась в поле.

Уточняется, что на месте ДТП погибли два человека, еще двое пассажиров были переданы медикам.

Госавтоинспекция Забайкальского края сообщила 17 марта о гибели одного человека в результате опрокидывания легкового авто. Предварительно было установлено, что машина перевернулась, поскольку водитель Honda Fit не справился с управлением.