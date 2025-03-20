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Эксперты объяснили рост спроса на жилье в Москве

«Метриум»: число сделок по покупке готового жилья в Москве выросло за год на 13%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В феврале спрос на жилье в Москве увеличился, превысив показатели аналогичного месяца 2024-го. Число сделок с готовым жильем выросло в годовом выражении на 13%, а на рынке строящейся недвижимости — на 63%, следует из информации компании «Метриум», с которой ознакомились «Известия» 20 марта. Эксперты проанализировали данные Росреестра столицы и объяснили, с чем связан такой интерес покупателей.

В последний зимний месяц текущего года количество сделок на рынке строящегося жилья составило 7,8 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), в феврале 2024-го показатель составлял 4,8 тыс. ДДУ. Относительно января 2025 года число соглашений выросло на 29%.

«Рост спроса на новостройки в Москве в феврале связан с повышенной активностью покупателей жилья бизнес-класса и выше, которые используют рассрочку как альтернативу дорогой ипотеке. Для этой категории клиентов условия кредитования менее важны, чем возможность приобрести ликвидный актив. Доля рассрочек на первичном рынке Москвы за год выросла почти в четыре раза — до 40%», — отметил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Также, по его словам, наблюдается возвращение инвесторов с зарубежных рынков жилья, которые рассчитывают на рост цен в премиальных новостройках. При этом число сделок увеличилось и в массовом сегменте благодаря сокращению банковских комиссий по семейной ипотеке.

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На рынке готового жилья (учитывая введенные в эксплуатацию новостройки и вторичное жилье) в феврале 2025 года было зарегистрировано 12,1 тыс. договоров купли-продажи, в аналогичное время 2024-го было 10,7 тыс. сделок. Относительно января 2025-го спрос увеличился на 27% (9,5 тыс. соглашений).

«В феврале активность на рынке готового жилья поддерживается несколькими факторами. С одной стороны, клиенты, имеющие доступ к семейной ипотеке, предпочитают приобретать квартиры в уже сданных новостройках. С другой стороны, застройщики стимулируют спрос, предоставляя скидки на готовое жилье, которые обычно составляют 10–15%. Наконец, на вторичном рынке широко используются альтернативные сделки и схемы обмена, позволяющие минимизировать или полностью исключить использование ипотеки», объяснила генеральный директор компании ООО «Ривер Парк» Лариса Швецова.

В то же время, на ипотечном рынке было зарегистрировано 11,0 тыс. кредитных сделок, что на 14% больше, чем в тот же месяц в 2024-м (9,7 тыс.), и на 44% больше, чем в январе 2025-го (7,7 тыс.).

«Мы видим устойчивый рост спроса как на первичном, так и на вторичном рынках, что свидетельствует о постепенной адаптации к текущим экономическим условиям. Рост ипотечных ставок компенсируется за счет инструментов рассрочки, скидок от застройщиков и специальных ипотечных программ. Сохраняется высокий интерес со стороны инвесторов, которые видят в московской недвижимости надежный инструмент сохранения капитала», — заключил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Каждый восьмой (12%) планирует начать копить и откладывать деньги на покупку жилья, 10% респондентов планируют продать квартиру, говорится в результатах исследования компании Level Group.

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