Завершился пятый день Московской недели моды

В пятый день Московской недели моды москвичи и гости столицы могли познакомиться с коллекциями более 100 брендов. Талантливые российские и зарубежные дизайнеры, а также выпускники и студенты модных вузов провели 16 показов.

Московская неделя моды вновь ознаменовалась звездными визитами: мероприятие посетили Ксения Собчак, певица Zivert, стилист Владислав Лисовец, инфлюенсер Ксения Шипилова и многие другие. Моделями показов стали певица Лолита Милявская, блогер и модель Дина Саева и другие. Свою коллекцию представил бренд из Таджикистана.

В лектории обсудили темы от развития малого бизнеса до образа женщин современного мегаполиса. Ведущие эксперты в области моды популяризируют российскую модную индустрию и рассказывают об индустрии в целом — как о большом культурном пласте не только в России, но и в мире, о том, как мода отражает перемены в обществе.

Спикерами стали Айсель Трудел, попечитель Фонда моды, Дарина Алексеева, главный редактор журнала «Москвичка», Александр Водовозов, заместитель начальника управления налогообложения юридических лиц ФНС России, Елена Дудина, стилист и эксперт в области моды, ex Fashion director GQ/GQ Style и Cosmopolitan, Александр Исаевич, генеральный директор федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Мадонна Мур, блогер и автор канала MUR, Дарья Решке, издатель журнала «Москвичка», Галина Крючкова, главный художник Дома моды SLAVA ZAITSEV, Алёша Славко, fashion-инфлюенсер, автор телеграм-канала «Сливки», Александра Бондарь, представитель проекта «Сделано в Москве», Анна Максимова, Управление по развитию индустрии моды Агентства креативных индустрий, и многие другие.

Пятый день Московской недели моды начался с показа Академии брендинга и дизайна METRICS, на котором была представлена многогранная коллекция с изделиями на все случаи жизни. Открывали показ модели в невесомых вечерних платьях, а также образы для современных бизнесвумен. Они отличились графичными линиями, строгим кроем, но с фантазийным вмешательством в виде умеренной деконструкции и динамичных рюшей. Позже зрителям представили традиционные образы благопристойной моды: платки, флористические мотивы и летящий фасон стали хедлайнерами этой части коллекции. Аксессуары, шляпки-таблетки, отложные воротнички, а также яркие туфли сочетались с трендовыми кейпами, сложноскроенными жакетами, юбками и платьями А-силуэта.

В 2024 году московский бренд Blsh перезапустил ассортимент, уделив особое внимание девушкам, работающим в офисе. Именно новой концепции Анфисы Отт, главного дизайнера, и была посвящена коллекция под названием «Нокдаун». В коллекции фигурировала эстетика спорт-шик. Альянс боксерских перчаток превратился в импровизированную баску, бойцовские шорты разбавили сочетание с классической рубашкой, а спортивные эластичные бинты приняли амплуа гетр. Более того, на показе зрители увидели даже боксерскую сценку, которая полностью погрузила нас в задумку Blsh.

Коллекция бренда «Елецкие Кружева» называется «Нежная сила» и посвящена образам стойких и в то же время хрупких девушек 1940-х годов. Х-образные силуэты того времени подчеркивают идею сильной женственности. В качестве декоративных элементов выступили и погоны, и воротники-стойки, и обшлага рукавов, отсылающих к военной униформе. Кейпы превращались в парадные мундиры, а алый, небесно-голубой, золотой и хаки представлены в духе открыток, посвященных 9 Мая. Также комплекты декорированы коклюшечным кружевом, воспроизведенным по архивным сколкам в тематике юбилея Победы разных лет, и художественной машинной вышивкой в виде цветов.

Бренд Svetlana Evstigneeva представил коллекцию SVET. Роскошь шелков и строгость форм на контрасте с объемными юбками, многослойностью и воздушными образами представляет игру контрастов, что отсылает зрителя к философии Инь и Ян, о свете и тьме, небе и земле, огне и воде, мужчине и женщине. О противоположностях, но в то же время единении всего в одно целое. ДНК бренда всегда остается неизменным – тонкое ощущение цвета и легкость в сочетании с элегантностью. Отдельного внимания заслуживают натуральные ткани, ручная работа, авторская вышивка и принты.

В пятый день Московской недели моды прошли 6 лекций: «НПД для физических лиц и индивидуальных предпринимателей без работников. Способы легального ведения деятельности и уплаты налогов и преимущества налогоплательщиков», «Меры поддержки и инструменты развития малого и среднего бизнеса легкой промышленности корпорацией МСП», «Мода в контексте культуры: влияние искусства, кино и архитектуры», «Мировые тренды глазами Москвы: адаптация и инновации в креативных индустриях», а также дискуссия журнала «Москвичка» «О москвичках и жительницах больших городов» и другие.