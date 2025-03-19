В Курске прошли похороны убитой ВСУ под Суджей беременной женщины

В Курске прошли похороны 28-летней беременной девушки Нины Кузнецовой, убитой военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в августе 2024 года под Суджей. Кадры публикуют 19 марта «Известия».

Проводить погибшую в последний путь пришло большое количество людей.

Друг семьи Кузнецовых и волонтер Эдгар Бодров рассказал о том, как проходили поиски тела Нины.

«В одном крыле [больницы] лежала на втором этаже его жена, куда он (супруг. — Ред.) 6 августа собственноручно принес, когда она истекала кровью, когда была ранена. Там же соотвественно и нашли», — поделился Бодров.

О гибели беременной Нины Кузнецовой из-за обстрела ВСУ стало известно 7 августа 2024 года. Во время эвакуации, когда семья ехала из деревни Куриловка в Курск, по ней начали стрелять украинские боевики. По словам мужа погибшей Артема, его супруга оказалась ранена, из-за чего потеряла сознание, и ее машина врезалась в его автомобиль. Он достал ее, перетащил к себе в машину, отвез в больницу, но врачи не смогли ее спасти.