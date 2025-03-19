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Политолог указал на приверженность России соглашениям с Китаем

Политолог Дудчак: отношения РФ и КНР будут развиваться вне зависимости от Трампа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Россия будет оставаться приверженной договоренностям с Китаем, несмотря на отношения с США. Для Вашингтона дружественные отношения Москвы и Пекина нежелательны, но они будут развиваться. Таким мнением с «Известиями» 19 марта поделился член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Накануне президент США Дональд Трамп в интервью Fox News, опубликованном в YouTube-аккаунте телеканала, заявил, что Вашингтон планирует развивать отношения и с Москвой, и с Пекином. Однако он также раскритиковал экс-президента США Барака Обаму за то, что его политика сблизила РФ и КНР.

«То, что Трамп не хотел бы сближения России и Китая, это понятно. В принципе, не только Трамп, любой президент Соединенных Штатов этого бы не хотел, потому что эффективное, на самых выгодных условиях, взаимодействие России и Китая отодвигает США от поста лидера мировой экономики. Но уже и так Китай в значительной степени подвинул США, а если Штаты не на первом месте, то для них это катастрофа», — прокомментировал Дудчак.

По его словам, для США является проблемой самодостаточность Китая, поскольку Вашингтон привык, что «от него все зависят, и он всеми управляет». Он также добавил, что в идеальном для США варианте Китай и РФ конфликтовали бы между собой.

«При этом Россия старается наладить отношения с Соединенными Штатами, никогда не была против этого, не возражала. Соединенные Штаты, в лице некоторых предыдущих политических деятелей, всегда возражали. Тем не менее Россия наверняка и на этом этапе историческом продемонстрирует приверженность данным обещаниям и соглашениям, подписанным с Китаем», — заключил эксперт.

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Ранее, 16 февраля, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что США хотят разорвать союзы России с Китаем, КНДР и Ираном. Он добавил, что США очень важно не допустить расширения этих альянсов.

В мае прошлого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил слова президента России Владимира Путина о том, что отношения с Китаем носят неконфронтационный характер и не направлены против третьих стран, а преследуют единственную цель ― повышение благосостояния народов двух стран. Он подчеркнул, что Москва и Пекин на международной арене оказывают роль весомого уравнителя, позволяющего удерживать баланс в свете нестабильной обстановки в отношениях между другими странами мира.

После, в ноябре, Песков заявил, что России непонятно желание Трампа «разъединить» Россию и Китай в случае победы на выборах. Он подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем направлено исключительно на интересы двух стран.

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