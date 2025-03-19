Турецкий кульбит

В Турции 19 марта произошел громкий политический скандал: правоохранительные органы задержали одного из ведущих оппозиционных политиков, мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У властей есть доказательства, позволившие выдвинуть против него обвинения в коррупции, организации преступной группы и связях с террористами. Все это вызвало бурную реакцию как в Турции, так и за ее пределами.

Полиция задержала мэра Стамбула во время специального рейда в его доме. Затем Экрема Имамоглу перевезли в штаб-квартиру правоохранительного ведомства, передает агентство AFP. Кроме того, в ходе операции были задержаны соратники политика: советник мэра Мурат Онгун и директор его предвыборной кампании Неджати Шахин. Власти Турции также провели масштабные задержания, санкционированные прокуратурой, в результате которых под арест попали около 100 человек. Среди задержанных оказались не только политики, но и представители бизнеса, журналисты и общественные деятели.

По информации государственного агентства Anadolu, выдвинутые против них обвинения серьезны и включают создание и руководство преступной организацией, участие в ней, вымогательство, получение взяток, незаконный сбор персональных данных, а также фальсификацию результатов тендерных процедур.

Прокуратура утверждает, что Имамоглу и другие задержанные систематически оказывали давление на предпринимателей, заставляя их выплачивать денежные средства, получали незаконную прибыль и отмывали деньги, добытые преступным путем. В официальном сообщении ведомства мэр Стамбула прямо назван «главарем преступной организации».

Незадолго до своего ареста Имамоглу выступил с обращением через социальные сети: «Воля народа не может быть подавлена запугиванием или незаконными действиями. Я доверяю свою судьбу не только 16 млн жителей Стамбула, но и всем 86 млн граждан Турции, а также всем, кто выступает за демократию и справедливость по всему миру».

Ранее Генеральная прокуратура страны инициировала проверку диплома Имамоглу, выданного Стамбульским университетом по специальности «управление бизнесом». Поводом стали подозрения относительно законности перевода политика из вуза на Северном Кипре, поскольку тот не имел официального признания Турцией на момент перевода. Формально потеря диплома лишает Имамоглу возможности участвовать в президентских выборах, поскольку наличие высшего образования считается обязательным требованием для кандидатов на пост главы государства.

Арест Имамоглу мгновенно отразился на экономической ситуации в Турции. Курс турецкой лиры обвалился до исторического минимума — 40,5 лир за доллар, спровоцировав панику на финансовых рынках. Индекс стамбульской фондовой биржи BIST 100 снизился почти на 7%, в результате чего торговля акциями была временно приостановлена.

Предупреждая проявление недовольства, власти на четыре дня запретили в Стамбуле массовые демонстрации. Ограничен доступ к популярным социальным сетям, включая платформы X, Instagram (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), YouTube и TikTok. Правда, по мнению аналитиков, эти меры только усиливают ощущение кризиса и способствуют росту протестных настроений.

Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) уже официально заявила о том, что действия властей носят исключительно политический характер, направленный на подавление демократической оппозиции в преддверии важнейших выборов 2027 года. Имамоглу считался главным кандидатом от НРП и сильным соперником Эрдогана, поэтому его арест трактуется как попытка нейтрализовать популярного политика.

Еще в прошлом году на муниципальных выборах Народно-республиканская партия смогла опередить правящую Партию справедливости и развития (ПСР), что стало серьезным предупреждением для Эрдогана. Успех оппозиции в крупнейших городах, прежде всего в Стамбуле, продемонстрировал желание турецкого общества увидеть некоторые перемены.

Главной причиной падения рейтингов правящей партии оказался экономический кризис, с которым столкнулась Турция в последние годы. Большинство граждан выражает недовольство финансовой политикой правительства, которое, по их мнению, не смогло предотвратить падение уровня жизни населения и справиться с инфляцией. В феврале она превысила 58%, несмотря на высокую ключевую ставку Центрального банка. На этом фоне амбициозная внешняя политика Анкары, направленная на расширение влияния Турции в регионе, вызывает у населения все больше вопросов.

Стоит напомнить, что сам президент Эрдоган в свое время пришел к власти благодаря аналогичной ситуации: будучи мэром Стамбула, он также подвергался преследованию властей и даже оказался политическим заключенным. Турецкое общество помнит его знаменитую фразу: «Тот, кто владеет Стамбулом, владеет Турцией». 54-летний Экрем Имамоглу — мэр Стамбула с 2019 года. В 2024-м он вновь переизбрался на эту должность, что укрепило положение оппозиции в крупнейшем городе Турции.

Судебное преследование Имамоглу рискует повторить историю Эрдогана, сделав оппозиционного политика еще более популярным. Дальнейшее развитие событий может привести к усилению политической поляризации в Турции, и властям будет крайне сложно справиться с этим вызовом.

Возможно, в деле против Имамоглу действительно присутствует и политическая подоплека, однако, как говорится, дыма без огня не бывает. Власть — вещь крайне привлекательная, и лишние деньги редко кому-то мешают. Поэтому, даже если на первый взгляд арест кажется политически мотивированным, не стоит исключать, что нарушения закона действительно могли иметь место. Там, где замешаны крупные заказы и бюджетные средства, зачастую оказываются и соблазны, от которых не всегда удается удержаться даже самым высокопоставленным политикам.

Автор — президент Центра ближневосточных исследований, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ

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