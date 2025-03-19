Что такое туристический налог и как он отразится на путешественниках

С начала года в России начал действовать туристический налог. Это новый новый вид платежа с выручки от гостиничной деятельности, который включен в стоимость проживания. Решение о его вводе регионы принимают самостоятельно. В каких субъектах уже применяется туристический налог, какой его размер в 2025 году и как новый платеж отразится на туризме, рассказывают «Известия».

Что такое туристический налог

Туристический налог появился в Налоговом кодексе в июле прошлого года. С 1 января 2025 года он взимается при проживании в гостиницах, отелях, санаториях, домах отдыха, пансионатах и туристических базах, которые находятся в реестре классифицированных средств размещения. Сбор не распространяется на апартаменты и детские лагеря.

Местные власти сами принимают решение о введении на своей территории налога и определяют его ставку в зависимости от сезонности. Впрочем, есть верхний порог, который превышать нельзя. В 2025 году ставка турналога составляет 1% от цены проживания, но не менее 100 рублей в сутки. К 2029 году она увеличится до 5%. Деньги направят на улучшение городской инфраструктуры, общественных пространств, реставрацию туристических объектов и продвижение туристических брендов региона.

Некоторые российские города уже приняли решение о вводе налога, среди них — Архангельск, Великий Новгород, Казань, Краснодар, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону и другие. При этом механизм туристического налога не новый. До начала 2025 года в некоторых регионах действовал эксперимент по курортному сбору, который оплачивался туристами отдельно. По сути, новый налог приходит на смену этому сбору. Но в отличие от прежнего платежа он уже включен в стоимость проживания.

Кто платит туристический налог

Законодательно плательщиками становятся компании и граждане, которые занимаются гостиничным бизнесом. То есть это могут быть как организации, так и физические лица. Но при условии, что места для временного проживания, предоставляемые туристам, включены в соотвествующий реестр, а гостиничный объект находится в собственности, либо имеются иные законные основания им распоряжаться.

Гостиницы считают и уплачивают налог по каждому гостю. Исключение — постояльцы из числа федеральных льготников: ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), инвалиды первой и второй групп, Герои России и Советского Союза. Местные власти также могут расширить этот перечень на свое усмотрение. Например, освободить от налога несовершеннолетних и тех, кто имеет постоянную прописку на территории муниципалитета.

Туристам при заселении нужно будет предъявить документы, подтверждающие льготу. Администратор сделает копии, чтобы не учитывать стоимость проживания таких гостей в налоговой базе.

Как оплатить туристический налог

Налог уплачивается в бюджет по месту нахождения средства размещения раз в квартал не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Декларацию необходимо предоставить до 25-го числа того же месяца в формате, утвержденном Федеральной налоговой службой (ФНС) России.

Таким образом вносить платежи владельцам отелей надо четыре раз в год: апреле, июле, октябре и январе. Если последний день уплаты налога выпадает на нерабочий день, то оплату нужно осуществить в ближайший рабочий день.

Как новый платеж отразится на туризме

Ряд экспертов считает, что введение туристического налога положительно скажется на развитии сферы туризма, особенно если средства пойдут на улучшение инфраструктуры, которой часто не хватает. Подобная практика существует в США, Германии, Испании, Франции, Объединенных Арабских эмиратах (ОАЭ), где уже давно применяют туристический налог.

Наибольшую выгоду от турналога могут получить крупные российские курорты и регионы с высокой концентрацией туристов — Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Алтай, Крым и другие. Также налог поможет городам, которые развивают туристическую сферу. Они смогут стать более привлекательными для отдыхающих.

Между тем на введение сбора пока сложно решиться регионам, где туризм развит слабо. Для них повышение цен может обернуться сокращением туристического потока, либо придется предоставлять дополнительную скидку, чтобы выдерживать конкуренцию.

Сами же туристы, как считают эксперты, практически не почувствуют введения нового налога, поскольку его будут взымать не с путешественника, как это было при курортном сборе, а с отеля за каждый занятый номер.

Ранее «Известия» рассказали, насколько подорожают номера в отелях из-за нового турналога.