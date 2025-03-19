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Путин сообщил о росте числа обращений россиян в органы прокуратуры на 10%

Путин: число обращений в органы прокуратуры выросло на 10%
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Фото: ТАСС/Артеменков Александр
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Количество обращений россиян в органы прокуратуры выросло на 10%. Об этом 19 марта сообщил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

«Количество обращений с заявлениями и жалобами в органы прокуратуры выросло на 10%. Увеличилось и число граждан, принятых прокурорами на личном приеме», — сказал он.

Глава государства призвал детально проанализировать наиболее острые, системные проблемы, которые беспокоят граждан России. Он также поручил дать предложения по комплексному решению данных проблем. По словам Путина, это важно для всех уровней власти, чтобы эффективно и грамотно, своевременно реагировать на запросы россиян.

Президент подчеркнул, что во многих случаях нарушенные права людей были восстановлены, а причиненный ущерб возмещен именно благодаря действенному вмешательству. Он добавил, что многое было сделано и по важнейшим направлениям, связанным с защитой интересов государства и общества.

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5 марта президент РФ сообщил о снижении уровня уличной преступности в стране и обратил внимание на рост раскрываемости убийств, разбойных нападений и квартирных краж. Он также отметил снижение уровня подростковой преступности. По словам Путина, показатель снизился более чем в два раза.

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