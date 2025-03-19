В Смоленской области пять человек задержали за мошенничество с квартирами пенсионеров
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- В Смоленской области пять человек задержали за мошенничество с квартирами пенсионеров
Оперативники УФСБ России по Смоленской области задержали пятерых членов организованной группы, которые обманным путем отбирали квартиры у граждан. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ведомства.
«Черные риелторы» входили в доверие к жертвам и через подконтрольного нотариуса получали на свое имя доверенность, которая позволяла им осуществлять махинации с недвижимостью. После этого мошенники несколько раз перепродавали имущество потерпевшего для придания законности сделке.
Среди обманутых оказывались люди с трудной жизненной ситуацией, страдающие тяжелыми заболеваниями и одинокие пенсионеры.
«Таким образом злоумышленникам удалось завладеть квартирой неизлечимо больной пенсионерки, скончавшейся спустя неделю после сделки. Недвижимость располагалась в городе Гагарине, ее рыночная стоимость составляла более 1,8 млн рублей», — сообщили в ведомстве.
Все участники указанной преступной схемы задержаны. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Ранее, 17 февраля, Тушинский районной суд приговорил к 14 и 6 годам общего режима участниц «банды хамелеона» Наталью Котову и Наталью Еременко. Согласно версии следствия, сначала преступницы получали доступ в квартиры, затем они оформляли их на новых, формальных, собственников, а потом пытались продавать их.