СМИ сообщили о приостановке США ряда разведопераций в отношении РФ 

США приостановили ряд разведопераций в отношении России в рамках усилий администрации американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом 19 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на экс-сотрудников американских служб безопасности.

«Регулярные встречи между Советом национальной безопасности (СНБ) и представителями европейских органов национальной безопасности стали незапланированными, а СНБ также прекратил официальную координацию усилий между агентствами США, в том числе с ФБР, министерством внутренней безопасности и Государственным департаментом», — указано в публикации.

Отмечается, что операции были инициированы по указанию бывшего президента США Джо Байдена с целью мониторинга предполагаемых российских кибератак. На данный момент неясно, отдал ли Трамп приказ о прекращении всех работ в этом направлении.

25 февраля Financial Times (FT) допустила, что США в ближайшее время могут снять санкции с России. Согласно данным издания, в ходе переговоров между российской и американской сторонами в Эр-Рияде Россия передала «длинный список заманчивых бизнес-предложений».