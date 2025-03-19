Генпрокурор рассказал о связанных с лекарствами нарушениях в РФ
В России более 12 тыс. нарушений выявлено в связи с непродуманной закупкой лекарств, нерациональным распределением и списанием. Об этом 19 марта сообщил на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации генпрокурор Игорь Краснов.
«Нарушение требований к назначению и обороту медикаментов порой напрямую угрожает безопасности граждан», — подчеркнул он.
По его словам, прокурорами пресекались факты торговли ограниченными в обороте препаратами, продажи через сеть нелегальных аптек контрафактных лекарств, в том числе для лечения заболеваний нервной системы, повлекшие трагические последствия для детей.
Ранее, 5 февраля, сообщалось, что в России появилось 540 новых лекарств. Суммарно объем их упаковок составил 52,1 млн, рассказали в пресс-службе ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»). Там добавили, что фармкомпании могут выпускать лекарство с одним действующим веществом (международным непатентованным наименованием, МНН), но под разными торговыми марками.