Собянин рассказал о росте числа высокотехнологичных медицинских операций

В прошлом году в московских больницах выполнили 126 тыс. высокотехнологичных операций. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

«Сегодня 32 городские больницы успешно освоили 20 профилей высокотехнологичной медицинской помощи», — написал он в личном блоге. Среди самых «востребованных» направлений в рамках оказания ВМП — сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия, урология и онкология.

По словам Собянина, высокотехнологичные методы лечения заболеваний сосудов и сердца в прошлом году применялись более 34 тыс. раз (на 26% больше, чем в 2019 году). Значительно увеличилось число операций по имплантации кардиовертера-дефибриллятора, транскатетерной имплантации, протезированию и пластике клапанов сердца.

Кроме того, в 2024 году врачи провели более 9,5 тыс. операций нейрохирургического профиля. Рост за пять лет составил 62%. Сейчас специалисты могут выполнять широчайший спектр операций на головном, спинном мозге, периферических нервах, подчеркнул мэр Москвы.

Он добавил, что в прошлом году с помощью современных роботических установок проведено почти 2,2 тыс. операций — на 91% больше по сравнению с показателями 2023 года. Так, в ряде столичных больниц с помощью роботов-ортопедов проводятся операции по эндопротезированию суставов. Сначала на основе снимков КТ создаются специальные ЗD-модели, с помощью которых разрабатывается максимально точный план операции и просчитывается идеальное расположение имплантов.

Собянин заявил, что в столице продолжится работа по повышению доступности ВМП.