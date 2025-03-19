Взрыв произошел в квартире жилого дома на севере Москвы. Об этом 19 марта сообщил источник «Известий».

Уточняется, что инцидент произошел утром на улице Нижняя Масловка недалеко от Савеловского вокзала. Внутри квартиры находились трое взрослых и ребенок, никто не пострадал. В результате взрыва в квартире выбило стекла, также повреждена межкомнатная стена.

Позднее столичная прокуратура сообщила, что, по предварительным данным, причиной взрыва в квартире стал аэрозольный баллон.

Ранее, 5 марта, в городе Белореченске Краснодарского края в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Из-за этого в здании обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами, обошлось без пожара. Две квартиры были полностью разрушены, еще шесть получили повреждения. Пострадали три человека. По информации МЧС, в доме, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси.