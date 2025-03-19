Количество раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до 11
Число мирных жителей, пострадавших при обстреле Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), возросло до 11. Об этом 19 марта сообщил мэр города Иван Приходько.
«Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 11», — написал он в своем Telegram-канале.
Приходько добавил, что ВСУ при обстреле повредили «Газель» маршрута № 100 в Центрально-городском районе Горловки.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших мирных жителях. По словам мэра города, украинская армия нанесла удар по жилому массиву «Строитель».