До 15 человек увеличилось число жертв предновогодних праздников в Иране

В Иране в результате инцидентов, связанных с фестивалем огня Чахаршанбе-Сури, погибли минимум 15 человек и более 4,8 тыс. были ранены. Об этом 18 марта сообщает агентство IRNA.

«Среди пострадавших 257 человек получили ампутацию конечностей, 1594 получили повреждения глаз и 1282 человека получили ожоги», — рассказал представитель иранских экстренных служб.

При этом уточняется, что число летальных исходов снизилось на 21% по сравнению с прошлым годом. Значительная часть полученных травм была связана с нарушением техники безопасности при хранении и использовании зажигательных материалов.

«Праздник огня, который на фарси называется Чахаршанбе-Сури, отмечается каждый год в ночь на последний вторник иранского календарного года, который заканчивается 20 марта. Праздник является частью доисламского наследия Ирана», — напоминает агентство.

В январе в Индии в давке на религиозном фестивале Кумбха-мела в индийском городе Праяградж погибли минимум 15 человек. Сообщается, что на религиозном фестивале многие пострадавшие посетители были госпитализированы. При этом некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.