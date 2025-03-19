Стала известна причина смерти хоккеиста Сергея Малыхина
Причиной смерти игрока хоккейных клубов «Ак Барс» и «Автомобилист» Сергея Малыхина стала остановка сердца. Об этом 18 марта заявил собеседник «Известий».
«Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца», — отметил спикер.
Скончался спортсмен в возрасте 34 лет. За свою карьеру он успел стать обладателем Кубка Гагарина в составе казанской команды «Ак Барс» в 2018 году.
О смерти хоккеиста сообщалось ранее в этот же день. По предварительным данным, спортсмен умер естественной смертью. Информацию подтвердил «Авангард», который в своем Telegram-канале выразил соболезнования. Нападающий выступал за омичей в сезоне-2022/23.