РПЦ не поддержала инициативу о согласовании регистрации религиозных организаций
Московская патриархия РПЦ выступила против поправок в закон о свободе совести и религиозных объединениях.
Депутаты народного собрания Дагестана внесли в Госдуму законопроект в декабре 2024 года, согласно которому они предлагают передать полномочия в регистрации религиозных организаций.
Авторы законопроекта полагают, что это позволит минимизировать государственную регистрацию религиозных организаций, цели и деятельность которых противоречат законодательству Российской Федерации.
Сейчас решение о регистрации местных религиозных принимает Министерство юстиции Российской Федерации и его региональные управления.
«Создание в субъектах Российской Федерации уполномоченных органов исполнительной власти, которые будут согласовывать решения о создании религиозных организаций, противоречит принципу отделения религиозных объединений от государства. Он нарушает конституционный принцип равенства религиозных объединений», — отметила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
В начале марта правительство Российской Федерации не поддержало законопроект, ссылаясь на то, что изменения не соответствуют положениям Конституции РФ, согласно которой гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации. Кроме этого, инициатива не соответствует 71-й статье Конституции.
«Проектируемые изменения не соответствуют положениям ее пункта, согласно которому гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации», — говорится в заключении.
Главы 23 регионов поддержали законопроект народного совета Дагестана без замечаний. При этом и более 20 местных правительств согласились с инициативой о согласовании регистрации религиозных организаций на региональном уровне.
Против поправок выступили шесть губернаторов (Мурманской, Ленинградской, Псковской, Ульяновской, Владимирской областей, Камчатского края), а также два региональных правительства — ЛНР и Рязанская область.
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