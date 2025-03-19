Стоимость десертов за год выросла на 13%. К такому выводу пришли аналитики «Контур.Маркета», которые провели исследование стоимости товаров на основе 1,2 млн чеков.

По данным исследования, «цена десертов выросла в среднем на 13%, в то время как общий объем продаж практически не изменился. Сильнее всего выросла цена на пирожные «Павлова» — 23%, «Тирамису» — 21% и эклеры — 34%. Незначительно снизилась цена у «Наполеона» — всего 2%. Выросли продажи десертов «Муравейник», «Наполеон» и «Павлова» — на 10%, 20% и 43% соответственно. У остальных позиций количество продаж упало, неизменным остался только спрос на «Медовик».

«По нашим данным, наибольшим спросом у потребителей в феврале текущего года пользовались пирожные «Павлова» и «Наполеон». Скорее всего, работает эффект вкусовых пристрастий — ведь это десерты, знакомые с детства. Понятный вкус и ностальгия пришли на смену экспериментам, которые были популярны совсем недавно. Наименьшую заинтересованность потребителей вызвали эклеры и панна котта. Отметим, что при этом цена на эклеры по сравнению с прошлым годом увеличилась на 34%, что связано с заменой стандартной рецептуры эклеров на авторские решения, индивидуальные рецепты и, как следствие, более высокую себестоимость», — пояснила аналитик Ксения Корзан.

Глава российского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Олег Кобяков 6 февраля прокомментировал мировые цены на продовольствие. Средний мировой индекс продовольственных цен за 2024 год оказался меньше индекса за 2023 год на 2,5%.