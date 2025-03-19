Глава WADA призвал к изменению антидопингового кодекса

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька призвал свою команду изменить антидопинговый кодекс, чтобы отличать случайное загрязнение проб от умышленного потребления допинга. Об этом он заявил во вторник, 18 марта, на открытии ежегодного симпозиума 2025 года в Лозанне.

«Задача WADA, других антидопинговых организаций и в конечном счете трибуналов, рассматривающих эти дела, состоит в том, чтобы провести различие между случаями подлинного заражения от случаев мошенничества», — приводят его слова на официальном сайте агентства.

По словам главы WADA, система не должна быть слишком жесткой, чтобы спортсмены не страдали от несправедливого отношения, но в то же время не должна быть слишком мягкой.

Так, Банька призвал свою команду пересмотреть кодекс Всемирного антидопингового агентства и усовершенствовать его.

Ранее, 15 февраля, WADA на три месяца отстранило от соревнований и тренировок первую ракетку мира итальянца Янника Синнера из-за обнаруженного в его пробах запрещенного правилами вещества. Согласно объяснению спортсмена, запрещенное вещество входило в состав спрея, которым его врач лечил порез на своей руке.