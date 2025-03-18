Малайских медвежат из Московского зоопарка познакомили друг с другом

В Московском зоопарке специалисты познакомили друг с другом малайских медвежат Лучика и Звездочку. Об этом во вторник, 18 марта, рассказал начальник отдела «Млекопитающие» столичного зоосада Михаил Брагин.

По его словам, делалось это очень аккуратно, сначала Лучика приносили в комнату к Звездочке на руках и знакомили на расстоянии, а потом давали им напрямую взаимодействовать по 15–20 минут, отмечает агентство городских новостей «Москва». Когда у медвежат начало складываться хорошее общение, время их совместного пребывания увеличили до нескольких часов. Сначала они вели себя настороженно, но потом стали активно играть. После такого досуга животные хорошо спят. В процессе игр они любят друг за другом бегать, разрывать картонки, играть с игрушками, а также обожают бороться, пишет сайт kp.ru.

Встречаются медвежата каждый день, но ночуют в разных местах, уточняет «Москва 24». Развиваются они, по словам специалистов, в соответствии с возрастом.

Малайские медведи (бируанги) занесены в Международную Красную книгу. Имена Лучику и Звездочке выбрали москвичи голосованием на платформе «Активный гражданин», отмечает ИА Регнум.

О том, что в Московский зоопарк привезли медвежонка из Малайзии, стало известно 25 октября. По словам Фурсина, представители этого вида медведей не появлялись ни в одном из зоопарков России более 30 лет.