Киновыходные в «Москино» посвятят отступлению Наполеона и сражению под Смоленском
В выходные — 22 и 23 марта — в кинопарке «Москино» пройдут мероприятия, посвященные событиям 1812 года: отступлению Наполеона и битве под Смоленском. Гости площадки смогут погрузиться в атмосферу того времени, увидеть реконструкции, в которых примет участие порядка 200 человек, рассказали организаторы.
Сначала запланирован торжественный общий парад войск в декорациях Соборной площади. Затем здесь проведут масштабные реконструкции сражений.
Для гостей кинопарка также подготовили три экскурсионных маршрута, которые помогут прочувствовать атмосферу того времени. Посетителям предложат познакомиться с экспозицией, где представлены мундиры армий Отечественной войны 1812 года, осмотреть аутентичное воинское снаряжение, а также посетить выставку «Быт солдат и горожан».
Кроме того, в «Москино» пройдут исторические мастер-классы и интерактивы. Так, на мастер-классе «Артиллерия Великой армии» расскажут о применяемых в те времена орудиях, а во время занятия по военно-полевой хирургии раскроют секреты работы врачей в условиях войны. Также гости смогут попробовать себя в фехтовании, посетить цирюльню, патронный заводик и лабораторию. Тем, кто увлекается оружейным делом, предложат научиться чистке ружья и стать участником игровой дуэли.
На территории кинопарка также устроят несколько специальных тематических демонстрационных точек: офицерскую палатку, локации «Солдатский быт», «15-й драгунский полк», «Гусары», «Музыка боя» и «Элитное ополчение русской армии».
Также в рамках киновыходных в «Москино» пройдет квест «Гусарский романс». На создание командной игры организаторов вдохновил фильм «Гусарская баллада», а также «Записки кавалерист-девицы» Надежды Дуровой.