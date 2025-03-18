Шишкарёв заявил о готовности ГК «Дело» строить транспортную инфраструктуру за рубежом

Группа компаний «Дело» готова участвовать в строительстве российской логистической инфраструктуры за рубежом, но нужны понятные правила игры в подобных проектах, рассказал председатель совета директоров холдинга Сергей Шишкарёв.

«Без поддержки государства, без гарантирования прав инвесторов в текущих сложных политико-экономических условиях добиться реализации наших инвестиционных планов и закрепления нашего бизнеса за рубежом будет очень сложно», — подчеркнул он, выступая на ежегодном съезде РСПП в Москве.

Как указал бизнесмен, сейчас российские грузы сталкиваются со сложностями при обработке в некоторых иностранных портах. Создание сети собственных хабов в дружественных странах Юго-Восточной Азии, Северной и Западной Африки и других регионах мира могло бы решить эту проблему. В связи с этим основатель ГК «Дело» призвал МИД РФ и Минэкономразвития заключать межправительственные соглашения, где подобные логистические совместные проекты получали бы «четкие параметры» и гарантии капиталовложений отечественного бизнеса.

«Мы же готовы предоставить абсолютно обоснованные предложения и рентабельные инвестиционные планы с понятным возвратом инвестиций», — добавил он.

Другая проблема российского транспортного суверенитета, по словам Шишкарёва, — хронический дефицит собственного торгового флота. Мощностей для производства нужного количества балкеров, танкеров, контейнеровозов в стране сегодня нет, констатировал Сергей Шишкарёв, призвав возродить программу льготного кредитования торговых судов (такой механизм был предусмотрен раньше, однако впоследствии перестал работать).

При этом основатель ГК «Дело» не исключил, что приобретаемый флот будет не только с российским флагом, но с флагами «удобных» юрисдикций.