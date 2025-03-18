Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом анонсировал новые переговоры между Россией и США
Мир
Трамп назвал разговор с Путиным очень продуктивным
Мир
Путин и Трамп отметили важность прекращения распространения стратегического оружия
Спорт
Волейболисты «Динамо» вышли в финал турнира в ОАЭ
Мир
Путин сообщил Трампу об обмене пленными между РФ и Украиной 19 марта
Политика
Путин назначил Ирину Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа
Мир
Россия призвала израильские власти к немедленному прекращению огня в Газе
Армия
Российские военные отразили попытку вклинения ВСУ в Белгородской области
Мир
В ООН оценили поддержание контактов между президентами РФ и США
Мир
Йеменские хуситы сообщили о ракетном ударе по израильской авиабазе
Происшествия
В Курской области дрон ВСУ атаковал здание школы
Спорт
«Трактор» гарантировал себе первое место в Восточной конференции КХЛ
Мир
Хуситы не намерены снижать интенсивность атак на израильские суда в Красном море
Мир
Фон дер Ляйен рассказала о планах перевооружения ЕС к 2030 году
Общество
Госдума в I чтении приняла проект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством
Происшествия
ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали территорию Брянской области
Мир
Захарова заявила о манипуляциях Макрона с темой ядерного оружия

Шишкарёв заявил о готовности ГК «Дело» строить транспортную инфраструктуру за рубежом

0
EN
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Группа компаний «Дело» готова участвовать в строительстве российской логистической инфраструктуры за рубежом, но нужны понятные правила игры в подобных проектах, рассказал председатель совета директоров холдинга Сергей Шишкарёв.

«Без поддержки государства, без гарантирования прав инвесторов в текущих сложных политико-экономических условиях добиться реализации наших инвестиционных планов и закрепления нашего бизнеса за рубежом будет очень сложно», — подчеркнул он, выступая на ежегодном съезде РСПП в Москве.

Как указал бизнесмен, сейчас российские грузы сталкиваются со сложностями при обработке в некоторых иностранных портах. Создание сети собственных хабов в дружественных странах Юго-Восточной Азии, Северной и Западной Африки и других регионах мира могло бы решить эту проблему. В связи с этим основатель ГК «Дело» призвал МИД РФ и Минэкономразвития заключать межправительственные соглашения, где подобные логистические совместные проекты получали бы «четкие параметры» и гарантии капиталовложений отечественного бизнеса.

«Мы же готовы предоставить абсолютно обоснованные предложения и рентабельные инвестиционные планы с понятным возвратом инвестиций», — добавил он.

Другая проблема российского транспортного суверенитета, по словам Шишкарёва, — хронический дефицит собственного торгового флота. Мощностей для производства нужного количества балкеров, танкеров, контейнеровозов в стране сегодня нет, констатировал Сергей Шишкарёв, призвав возродить программу льготного кредитования торговых судов (такой механизм был предусмотрен раньше, однако впоследствии перестал работать).

При этом основатель ГК «Дело» не исключил, что приобретаемый флот будет не только с российским флагом, но с флагами «удобных» юрисдикций.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025