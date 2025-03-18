В Челябинске утвердили проект строительства новой поликлиники
Градостроительная комиссия Челябинска утвердила проект строительства новой большой поликлиники. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на соответствующее постановление, опубликованное на сайте мэрии.
Четырехэтажная поликлиника появится в Курчатовском районе города, рядом с центром сердечно-сосудистой хирургии. Речь идет об участке в границах Новоградского тракта, улиц Логовой и Шершневской.
«Утвердить документацию планировки территории в Курчатовском районе. Считать утвержденную документацию основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в постановлении.
Площадь застройки составит 1,2 тыс. кв. м. Завершить работы компания ООО «Медсервис» планирует в одну очередь.
В конце декабря стало известно, что власти Челябинска утвердили проект планировки территории в Центральном районе города по улице Труда, на которой запланировано строительство нового жилого комплекса. Проект комплексного развития территории будет реализован на участке площадью более 2 га, расположенном недалеко от зоопарка и «Уральской молнии».