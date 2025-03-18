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В Челябинске утвердили проект строительства новой поликлиники

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Градостроительная комиссия Челябинска утвердила проект строительства новой большой поликлиники. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на соответствующее постановление, опубликованное на сайте мэрии.

Четырехэтажная поликлиника появится в Курчатовском районе города, рядом с центром сердечно-сосудистой хирургии. Речь идет об участке в границах Новоградского тракта, улиц Логовой и Шершневской.

«Утвердить документацию планировки территории в Курчатовском районе. Считать утвержденную документацию основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в постановлении.

Площадь застройки составит 1,2 тыс. кв. м. Завершить работы компания ООО «Медсервис» планирует в одну очередь.

В конце декабря стало известно, что власти Челябинска утвердили проект планировки территории в Центральном районе города по улице Труда, на которой запланировано строительство нового жилого комплекса. Проект комплексного развития территории будет реализован на участке площадью более 2 га, расположенном недалеко от зоопарка и «Уральской молнии».

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