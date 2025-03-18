Лут обсудила с главой Ставрополья аграрное развитие региона

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут обсудила аграрное развитие Ставропольского края с главой региона Владимиром Владимировым. Об этом 18 марта сообщил Минсельхоз РФ.

«Стороны обсудили основные показатели АПК (агропромышленного комплекса. — Ред.) региона, а также вопросы поддержки Ставропольского государственного аграрного университета», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что сельское хозяйство Ставрополья активно развивается: регион входит в число лидеров по производству целого ряда категорий аграрной продукции. Там же расположен один из флагманов сельскохозяйственного образования России — Ставропольский государственный аграрный университет.

Ранее, 17 марта, министерство сообщило, что во многих регионах страны уже практически завершена подготовка семян к посевной кампании. В частности, отмечается, что в Ростовской и Омской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, Чечне и Удмуртии уровень обеспеченности семенами по отдельным культурам уже составляет более 90%.