В Москве сократились сроки оформления социальных услуг и выплат

В Москве завершен процесс обновления информационной системы социального обслуживания. Как отметил мэр Сергей Собянин, теперь это «современная цифровая платформа, которая позволяет отслеживать назначения выплат и автоматизированно оказывать меры поддержки».

В своем Telegram-канале градоначальник написал, что «отказ от бумажного документооборота и обмена файлами, создание витрин данных, активное внедрение современных технологий позволят в среднем в два раза сократить сроки назначения выплат».

По словам мэра, различными мерами соцподдержки пользуются около 4,5 млн горожан, а власти города на постоянной основе повышают «доступность и адресность такой помощи».

Как отмечается в сообщении на столичном портале mos.ru, Москва обеспечивает «самые высокие стандарты социальной поддержки горожан, при этом сохраняет лучшие традиции и внедряет новые гибкие и эффективные инструменты помощи». Так, благодаря цифровизации удалось в два раза — с 10 до пяти рабочих дней — сократить время рассмотрения заявления о признании человека нуждающимся в социальном обслуживании. Кроме того, удобнее и оперативнее стала процедура оформления услуги — заявку теперь можно оформить в центре госуслуг «Мои документы» или в электронном виде на mos.ru.