Сергунина отметила интерес зарубежных партнеров к проектам московских издателей

Московские издатели в прошлом году заключили свыше 50 международных контрактов на продажу детских книг современных отечественных авторов. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина, отметив, что игроки отрасли нашли новых партнеров за рубежом благодаря участию в столичных проектах и организованных городом бизнес-миссиях.

«В ближайшие два года книги московских издателей выйдут в Индии, Бразилии, Индонезии, Египте и еще шести дружественных странах, — сообщила Сергунина. — Общий тираж составит почти 300 тыс. экземпляров. Это сказки, детские детективы, сборники стихотворений и рассказов, комиксы и познавательная литература для подростков».

Например, в книжных магазинах Чили, Аргентины и Мексики появятся графические романы появятся. Жители государств Латинской Америки также смогут прочесть о приключениях четырнадцатилетней героини повести «Арабелла» и познакомиться с историями о необычных животных. Всего в регионе напечатают около 20 тыс. экземпляров книг от московских издателей. В Китае представят четыре десятка изданий общим тиражом 185 тыс. экземпляров. Среди них — обучающая серия «Навыки будущего» и цикл «Сказки по мотивам великих художников», созданный с использованием картин русских мастеров.

В Египте выйдут детективы и фантастика, работа в жанре фэнтези — в Индии и Сербии.

Как напомнила Сергунина, Москва предоставляет издателям ряд инструментов для продвижения продукции. В частности, компании получают приглашения к участию в международных выставках в России и дружественных странах. Такой опцией в прошлом году воспользовались больше 50 издательств и почти 40 иллюстраторов.