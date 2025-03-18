Собянин сообщил о бесплатных сердечно-сосудистых операциях для москвичей
Москвичам теперь бесплатно доступны три вида новаторских высокотехнологичных сердечно-сосудистых операций, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. На их проведение уже выделено дополнительное финансирование, москвичи будут получать соответствующие виды помощи при наличии показаний.
Первым видом оперативного вмешательства стало эндоваскулярное удаление тромбов из магистральных вен.
«Раньше пациенты с тромбозом вен получали лечение преимущественно антикоагулянтами, эффективность которых была ограничена. Теперь врачи проводят малоинвазивные вмешательства через небольшой прокол, доставляя инструменты к месту тромбоза по сосудистой сети. Это снижает риск осложнений и ускоряет восстановление», — пояснил Сергей Собянин.
Кроме того, москвичам будут доступны операции по повторному протезированию артерий с использованием биопротезов, а также проведение ультразвукового транскатетерного тромболизиса. Использование этих методов повышает безопасность лечения и скорость восстановления после операций.