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Эксперт рассказал о смягчении условий кредитования

Эксперт Архангельская: банки стали активнее одобрять ипотечные заявки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российские банки адаптировались к текущим рыночным условиям и стали лояльнее относиться к клиентам, что привело к росту одобрения заявок по ипотечным кредитам на 40% по сравнению с периодом предшествующих пяти месяцев. Об этом «Известиям» 20 марта рассказала руководитель управления ипотечного кредитования компании «Мангазея» Юлия Архангельская.

Среди первых позитивных изменений — отдельные банки, считающиеся трендсеттерами в ипотечном секторе, начали осторожно снижать процентные ставки на 2–4%. Еще в конце прошлого месяца они придерживались среднерыночных показателей в 28%, но сейчас предлагают кредиты по ставке 24–25%. Крупнейшие банки в ипотечном кредитовании пока не спешат активно снижать ставку и оставляют показатель на уровне 27–28% в стандартных ипотечных программах.

«Позитивная динамика наблюдается и при прохождении клиентами систем андеррайтинга: к концу марта процесс упростился на 15–20% по сравнению c периодом с октября прошлого года по февраль 2025-го. Так, в конце прошлого года на рынке встречались случаи, когда клиентам отказывали с прозрачным доходом в 700 тыс. рублей и первоначальным взносом в 60% — сегодня же в зависимости от программы одобрение спокойно можно получить с минимальным первоначальным взносом в 30% и зарплатой в 1,5 раза ниже», — отметила эксперт.

Кроме того, банки осторожно возобновили политику выдачи ипотеки по двум документам. Пока такие опции доступны только зарплатным клиентам банков и по стандартным программам, однако возвращение к упрощенным схемам верификации говорит о доступности кредитования и, соответственно, возможности приобретения жилья.

«На фоне медленных снижений ставок по вкладам граждане стремятся найти более выгодные способы управления средствами, всё чаще решают распаковать свои накопления с банковских счетов и вложить в недвижимость. Такая инвестиция в сложившихся условиях — один из наиболее привлекательных вариантов выйти из депозитов с хорошим профитом и приумножить свой капитал за счет дальнейших инвестиций в недвижимость», — подытожила Архангельская.

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Ранее, 27 января, специалисты департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group рассказали «Известиям», что доля ипотечных сделок с квартирами в новостройках классов «комфорт» и «бизнес» по итогам декабря 2024 года значительно снизилась: так, относительно ноября сокращение составило 8%, а по сравнению с декабрем 2023 года — рекордные 47%.

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