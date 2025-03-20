Эксперт дал советы по накоплению крупных сумм

Крупные покупки — квартира, автомобиль, дорогостоящая техника или даже образование — требуют серьезных финансовых вложений. При этом можно столкнуться с инфляцией, соблазнами тратить деньги и долгими сроками накопления. О проверенных способах, включая инвестиции в цифровые активы, и других неочевидных инструментах «Известиям» рассказал директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов.

«Прежде чем копить, нужно понимать, какую сумму и в какие сроки нужно собрать. Четкий план позволяет понять, сколько нужно ежемесячно откладывать и какие инструменты использовать. Когда сумма, которую необходимо регулярно откладывать, и срок накоплений определены, важно не отклоняться от намеченного курса. Воспринимайте деньги, выделяемые на пополнение копилки для покупки, как обязательный платеж, который нельзя пропустить», — сказал он.

Например, если цель — накопить 1,5 млн рублей за три года, при классическом подходе придется откладывать около 42 тыс. рублей в месяц. Если подключить инвестиционные инструменты, можно сократить этот объем за счет доходности.

Криптовалюты остаются одним из самых прибыльных инвестиционных активов. Однако высокая волатильность требует осторожного подхода. Вложения в цифровые валюты могут принести доходность в десятки процентов годовых, но также несут и повышенные риски. Наиболее распространенные стратегии инвестирования в криптовалюты включают спотовые покупки, стейкинг и стратегию DCA (долларовая средняя стоимость).

«Несмотря на потенциальную выгоду, лучше выделять на криптовалютные инвестиции не более 10–15% капитала. Этот инструмент можно использовать как дополнительный, но не как основной способ накоплений. Если криптовалюты кажутся слишком рискованными, можно рассмотреть долговые инструменты с фиксированной доходностью, такие как облигации или депозитные сертификаты. Они позволяют получать стабильный доход выше уровня инфляции», — подчеркнул он.

Государственные облигации (ОФЗ) обеспечивают доходность на уровне 10–12% годовых, что уже выше средних ставок по банковским вкладам. Корпоративные облигации могут давать до 15%, но требуют тщательного выбора эмитента. Немаловажным инструментом также считаются сделки РЕПО, при которых можно временно вложить деньги под фиксированный процент и затем забрать их обратно с небольшой прибылью.

Для стабильного накопления также подходит обычный банковский депозит. Учетная ставка постоянно увеличивается: можно выбрать наиболее выгодные условия и получать гарантированный процент. Вклады в банках застрахованы государством, что уменьшает риски, а для управления депозитом не требуются специальных знаний и навыков.

«Чтобы накопить на крупную покупку, важно комбинировать разные стратегии. Использование одного способа может растянуть процесс на годы, тогда как сочетание грамотного инвестирования, экономии и дополнительных доходов позволяет достигать цели быстрее. Главное — соблюдать баланс между рисками и доходностью, не полагаться на один инструмент и регулярно пересматривать финансовую стратегию», — подытожил эксперт.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

Ранее, 18 января, партнер Capital Lab Евгений Штатов рассказал «Известиям» об актуальных инвестиционных инструментах. По его словам, в условиях высоких процентных ставок депозиты остаются одним из наиболее привлекательных инструментов для сохранения капитала. Уровень ставок по депозитам в крупнейших банках достигает 23%, что позволяет получать стабильный доход при минимальных рисках.