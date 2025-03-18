Долина назвала Бедроса Киркорова примером для его сына Филиппа
Народный артист России Бедрос Киркоров прожил красивую жизнь и был примером для своего сына Филиппа. Об этом 18 марта «Известиям» рассказала эстрадная певица, народная артистка России Лариса Долина.
«Бедрос прожил очень красивую, достойную жизнь и был примером для своего сына. Он был очень хорошим человеком, и очень многое Филипп перенял от него — доброту, оптимизм жизненный и талант», — поделилась она.
Долина добавила, что знала Бедроса много лет и считает его очень талантливым и душевным человеком.
О смерти Бедроса Киркорова стало известно ранее в этот день. Представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская сообщила «Известиям», что причиной смерти артиста стала остановка сердца.