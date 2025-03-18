РЖД увеличила число туристических поездов до 100

Российские железные дороги за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100. Теперь маршрутная сеть охватывает 48 субъектов и свыше 70 городов России. Как сообщил представитель компании РЖД, помимо обычных поездов, появились еще круизные, в формате отеля на колесах, передает телеканал «Известия».

В зависимости от выбранного маршрута продолжительность пути может составлять от двух до семи дней. Каждый день пассажиры просыпаются в новом городе и посещают наиболее интересные и значимые места. В компании отметили, что к 80-летию Победы планируют организовать туристические проекты к военно-историческим мемориалам и памятникам.

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