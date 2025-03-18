В Минюсте РФ заявили о намерении передать иностранным государствам 500 осужденных

Министерство юстиции России поставило цель в 2025 году передать на родину 500 осужденных иностранцев для исполнения ими наказания, тем самым в два раза превысив показатель прошлого года. Об этом 18 марта сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.

«За истекший год Минюст России передал в иностранные государства 224 осужденных, что на более чем на 50% превышает показатель 2023 года. В этом году мы поставили планку в два раза выше и планируем передать уже 500 осужденных», — сказал он, выступая на заседании коллегии ведомства.

Он также подчеркнул, что за прошлый год Минюст успешно обработал почти 33,5 тыс. запросов в сфере оказания международной правовой поддержки.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил 11 февраля об освобождении в РФ американца Марка Фогеля. По его словам, американский лидер и его советники «договорились об обмене, который послужит демонстрацией доброй воли с российской стороны». Трамп, в свою очередь, отметил, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля.