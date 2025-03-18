В Госдуме открылась выставка Сколково с роботами и космическими аппаратами

В переходе между зданиями Госдумы открылась выставка «Сколково: 15 лет инноваций». Посетители смогут познакомиться с достижениями инновационного центра, знаковыми продуктами компаний-резидентов и стартапами.

По мнению председателя комитета ГД по экономической политике Максима Топилина, выставка получилась «одной из самых продвинутых, организованных в стенах Государственной Думы».

«Это был первый инновационный прорыв, инновационный проект, — заметил он, вспоминая истоки Сколково. — Сейчас мы называем это „цифровыми экспериментами“. А тогда это была попытка уйти от стандартного регулирования, попытка выстроить совершенно нетрадиционную для тех времен систему определенных льгот с точки зрения управления, проект набора команды, который позволил создать новые прорывы и в фармацевтической деятельности, и в космосе, и в новых материалах, и в поддержке людей с инвалидностью»

«Сколково началось здесь, на Охотном ряду», — заявил председатель правления Фонда Сергей Перов. «Тот базовый закон непросто разрабатывался, много было жарких дискуссий. Мы много раз возвращались в Государственную Думу с изменениями в наш базовый федеральный закон, потому что жизнь не стоит на месте. Очень благодарны, что всегда находили поддержку, отклик, слышали конструктивную критику», — сказал он.

В рамках общей экспозиции свои разработки демонстрируют более 30 резидентов. Посетители смогут узнать здесь о технологиях, применяемых в БПЛА, об устройствах связи и системах для сбора и обработки данных. В зоне космических технологий представлены космические аппараты выпускника Фонда — компании «Спутникс».

«При поддержке „Сколково“ появился центр мирового уровня по разработке и производству космических аппаратов различного назначения. Мы высоко ценим предоставленные возможности — великолепную инфраструктуру с современными лабораториями, участие в выставках и бизнес-миссиях, социальную среду и мероприятия, которые помогают популяризовать отрасль и привлекать талантливую молодежь», — подчеркнул гендиректор «Спутникс» Владислав Иваненко.

Значительная часть выставки посвящена решениям в области протезирования. Здесь можно увидеть бионические протезы разных частей тела, функциональный модуль стопы из карбона, гидравлический коленный модуль с микропроцессорным управлением на основе информации с датчиков ускорения, угла поворота, температуры и давления.

«Статус резидента „Сколково“ предоставляет нам доступ к современной инфраструктуре и профессиональной экспертной поддержке, что качественно влияет на разработку наших бионических протезов. Участие в инициативах и мероприятиях Фонда помогает устанавливать ключевые партнерства и повышать узнаваемость наших технологий», — рассказал основатель и генеральный директор «Степлайф» Иван Худяков.

В рамках выставки посетители смогут познакомиться с роботом Promobot, который умеет самостоятельно передвигаться, отвечать на вопросы, подключаться к внешним системам дома или офиса.

Еще здесь представлен турникет ТБС, предназначенный для временной остановки интенсивного кровотечения при травмах артерий рук и ног. Это единственный турникет, который полностью изготавливается в России и имеет статус медицинского изделия, что подтверждено соответствующим регистрационным удостоверением.

На выставке можно изучить технологию строительства домов с использованием 3D-принтеров. Эти устройства позволяют автоматизировать процесс строительства. Принтеры создают несъемную опалубку, куда заливают строительные материалы и утеплители. В результате строительство домов идет быстрее.

Здесь также представлены проекты Сколтеха. Один из них — компания «Вибат», занимающаяся разработкой ванадиевых систем накопления энергии. Технология основана на использовании проточных аккумуляторов, позволяющих создавать энергоэффективные хабы, способные значительно повысить качество и объемы поставляемой электроэнергии.

Другой проект — «Лаборатория на чипе». Микрофлюидные системы этой платформы предназначены для высокоточного управления и анализа жидкостей на микроскопическом уровне. Такие технологии находят широкое применение в науке и промышленности, в частности, в исследовательской деятельности нефтегазовой индустрии.

Первый заместитель председателя Комитета по экономической политике Денис Кравченко рассказал, что выставка приурочена к 15-летию создания Фонда «Сколково». «Наш комитет сопровождает деятельность ВЭБ.РФ, под зонтиком которого работает и Сколково. В рамках такого тесного сотрудничества мы вместе с председателем правления Фонда Сергеем Евгеньевичем Перовым договорились о проведении важной экспозиции, она будет работать в течение недели», — отметил он.

Торжественное открытие выставки состоялось 18 марта, экспозиция будет работать до 21 марта.