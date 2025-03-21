Эксперт перечислила ошибки родителей при организации домашнего обучения для ребенка

Домашнее обучение становится всё более популярным, однако к его организации необходимо подходить ответственно, чтобы не навредить ребенку. О частых ошибках родителей «Известиям» 21 марта рассказала педагог и руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.

Одной из главных проблем она назвала отсутствие четкого расписания и последовательности в учебном процессе.

«В таком случае обучение просто будет хаотичным и бесконтрольным, а ребенок не будет видеть четкой разницы между школьными занятиями и тренировками, творчеством и другими активностями. План обучения должен быть последовательным: школьник должен ставить себе цели на день, неделю и месяц, чтобы заниматься эффективно», — сказала Подсухина.

По ее словам, не менее важно найти золотую середину, сочетая самостоятельность ребенка с умеренным контролем со стороны родителей. Некоторые из них предоставляют слишком много свободы, что приводит к пробелам в знаниях и отсутствию дисциплины. Другие же чрезмерно контролируют каждый шаг, что нервирует ребенка и влияет на отсутствие мотивации.

Эксперт отметила, что для успешной организации домашнего обучения важно учитывать индивидуальные особенности ребенка. Например, можно выяснить, какой стиль обучения ему подходит совместно с психологом, педагогом или репетитором, и только потом выбирать, каким образом лучше выстроить учебный процесс.

Помимо этого, она подчеркнула, что многие родители забывают о важности социального развития детей.

«Ребенку в любом возрасте необходимо общение со сверстниками, будь то кружки, секции или другие мероприятия. Школа — это социальный институт, где появляются первые друзья, возможности для коммуникации, и ребенок занимает определенную позицию в обществе. В отсутствии школы родители должны позаботиться о том, чтобы у ребенка была возможность взаимодействовать с другими детьми», — отметила Подсухина.

Также родители часто игнорируют потребность ребенка в отдыхе. По словам специалиста, на домашнем обучении дети часто оказываются еще больше перегружены занятиями, чем в школе. Однако без смены деятельности и возможности расслабиться ребенок может потерять интерес к учебе и столкнуться с эмоциональным выгоранием, напомнила Подсухина.

«Родители часто ожидают от домашнего обучения идеальных результатов, думая, что в домашних условиях проще учиться. Однако дети могут не соответствовать таким ожиданиям. <…> Поэтому родителям придется учитывать все аспекты текущего развития личности их ребенка, чтобы понимать, каких результатов стоит от него ожидать», — заключила она.

13 марта глава учебной части школы «ЕГЭ-Центра» Олеся Маерова рассказала «Известиям», когда родителям стоит поменять школу для ребенка. В первую очередь она посоветовала обратить внимание на эмоциональное состояние ребенка и его успеваемость. Прежде чем принимать решение о смене школы, важно обсудить ситуацию с ним. Открытый диалог поможет понять, что именно беспокоит ребенка, отметила Маерова. При смене учебного заведения эксперт рекомендовала заранее пообщаться с администрацией школы и другими родителями.