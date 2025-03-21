Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова усомнилась в предложенном Трампом перемирии из-за нарушений со стороны Киева
Мир
Евросоюз отказался размораживать российские активы
Мир
Келлог анонсировал непрямые переговоры между РФ и Украиной в Саудовской Аравии
Мир
Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность и преимущественно без осадков в Москве 21 марта
Мир
В составе делегации РФ на переговорах с США 24 марта не будет представителей МИДа
Мир
Макрон анонсировал саммит «коалиции желающих» с участием Зеленского 27 марта
Мир
Трамп заявил о скором подписании сделки по ресурсам с Украиной
Мир
В Польше рекомендовали гражданам запастись едой и лекарствами на три дня
Мир
Венесуэла приняла 311 своих мигрантов из Мексики
Мир
Орбан раскритиковал выступление Зеленского на саммите ЕС
Мир
СМИ сообщили о планах стран Европы встретиться в Париже для обсуждения по Украине
Спорт
Дзюба, Фомин и Солдатенков покинули расположение сборной РФ перед игрой с Замбией
Мир
Трамп поручил составить список земель с месторождениями полезных ископаемых
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о попытке переодетого в бабушку боевика ВСУ выехать из Суджи
Экономика
В Минфине не увидели оснований для расширения семейной ипотеки
Мир
Глава Евросовета Кошта заявил о годовой утечке капитала из ЕС на €300 млрд

Эксперт перечислила ошибки родителей при организации домашнего обучения для ребенка

Эксперт Подсухина: отсутствие четкого плана мешает ребенку на домашнем обучении
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Домашнее обучение становится всё более популярным, однако к его организации необходимо подходить ответственно, чтобы не навредить ребенку. О частых ошибках родителей «Известиям» 21 марта рассказала педагог и руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.

Одной из главных проблем она назвала отсутствие четкого расписания и последовательности в учебном процессе.

«В таком случае обучение просто будет хаотичным и бесконтрольным, а ребенок не будет видеть четкой разницы между школьными занятиями и тренировками, творчеством и другими активностями. План обучения должен быть последовательным: школьник должен ставить себе цели на день, неделю и месяц, чтобы заниматься эффективно», — сказала Подсухина.

По ее словам, не менее важно найти золотую середину, сочетая самостоятельность ребенка с умеренным контролем со стороны родителей. Некоторые из них предоставляют слишком много свободы, что приводит к пробелам в знаниях и отсутствию дисциплины. Другие же чрезмерно контролируют каждый шаг, что нервирует ребенка и влияет на отсутствие мотивации.

Эксперт отметила, что для успешной организации домашнего обучения важно учитывать индивидуальные особенности ребенка. Например, можно выяснить, какой стиль обучения ему подходит совместно с психологом, педагогом или репетитором, и только потом выбирать, каким образом лучше выстроить учебный процесс.

Честная школа: Росгвардия займется профильным образованием охранников
Как новая мера скажется на повышении качества работы сотрудников ЧОПов

Помимо этого, она подчеркнула, что многие родители забывают о важности социального развития детей.

«Ребенку в любом возрасте необходимо общение со сверстниками, будь то кружки, секции или другие мероприятия. Школа — это социальный институт, где появляются первые друзья, возможности для коммуникации, и ребенок занимает определенную позицию в обществе. В отсутствии школы родители должны позаботиться о том, чтобы у ребенка была возможность взаимодействовать с другими детьми», — отметила Подсухина.

Также родители часто игнорируют потребность ребенка в отдыхе. По словам специалиста, на домашнем обучении дети часто оказываются еще больше перегружены занятиями, чем в школе. Однако без смены деятельности и возможности расслабиться ребенок может потерять интерес к учебе и столкнуться с эмоциональным выгоранием, напомнила Подсухина.

«Родители часто ожидают от домашнего обучения идеальных результатов, думая, что в домашних условиях проще учиться. Однако дети могут не соответствовать таким ожиданиям. <…> Поэтому родителям придется учитывать все аспекты текущего развития личности их ребенка, чтобы понимать, каких результатов стоит от него ожидать», — заключила она.

13 марта глава учебной части школы «ЕГЭ-Центра» Олеся Маерова рассказала «Известиям», когда родителям стоит поменять школу для ребенка. В первую очередь она посоветовала обратить внимание на эмоциональное состояние ребенка и его успеваемость. Прежде чем принимать решение о смене школы, важно обсудить ситуацию с ним. Открытый диалог поможет понять, что именно беспокоит ребенка, отметила Маерова. При смене учебного заведения эксперт рекомендовала заранее пообщаться с администрацией школы и другими родителями.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025