Путин заявил о необходимости обсуждать вопросы приватизации в РФ до их решения
Вопросы приватизации в РФ необходимо обсуждать до тех пор, пока они не будут окончательно решены, заявил 18 марта президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве.
«Вот действительно вопросов много всегда, здесь (глава союза. — Ред.) Александр Николаевич [Шохин] сейчас только сказал о защите интересов добросовестных приобретателей, всего что связано с приватизацией. Мы уже 100 раз это обсуждали. И правильно. Надо обсуждать, пока не решим окончательно», — сказал глава государства.
Путин также заявил, что в ходе съезда РСПП обсудит многие вопросы с представителями крупного бизнеса, пообещав откровенный разговор в закрытом режиме.
«У нас еще будет встреча, у нас бюро РСПП, будем иметь возможность поговорить, что называется в закрытом режиме, абсолютно откровенно по некоторым вопросам, ну а вопросов здесь действительно много», — заявил Путин.
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