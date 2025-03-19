Эксперт рассказал об особенностях облачного хранения данных

В современном мире вопрос безопасности хранения данных становится особо важным. У людей есть возможность хранить файлы и документы онлайн, а не только на компьютере или телефоне. О том, как убедиться, что данные в безопасности, рассказал в беседе с «Известиями» 19 марта технический директор компании по разработке мобильных приложений House Tech Максим Орешкин.

«Облачное хранение данных — это способ сохранять информацию на серверах, доступных через интернет. Вместо того, чтобы хранить фотографии, видео и документы на компьютере или флешке, вы можете загрузить их в специальное «облако». Популярные облачные сервисы включают Google Drive, Dropbox, «Яндекс.Диск» и другие», — отметил он.

По его словам, это удобно из-за доступности: пользователь может получить доступ к своим данным с любого устройства, имеющего интернет. При этом не нужно беспокоиться о том, что на устройстве закончится память. Среди преимуществ — совместное использование: можно делиться файлами с друзьями, коллегами или членами семьи.

Орешкин дал несколько советов по безопасному облачному хранению данных.

«Первый шаг к безопасности — это выбрать ответственный облачный сервис. Исследуйте, какие компании предлагают надежные услуги. Если у сервиса есть хорошая репутация и положительные отзывы, это уже хороший знак», — подчеркнул он.

При этом он напомнил, что нужно создавать сложные пароли, которые трудно угадать. Стоит использовать комбинацию букв, цифр и символов. Не следует устанавливать один и тот же пароль на разных сервисах. Это поможет избежать ситуации, когда злоумышленник получит доступ к данным на разных платформах, объяснил эксперт.

Также лучше использовать двухфакторную аутентификацию.

«Что такое двухфакторная аутентификация? Это дополнительный способ защиты. Когда вы вводите свой пароль, вам может прийти специальный код на телефон или электронную почту. Этот код нужно ввести, чтобы подтвердить вашу личность. Это станет серьезным барьером для тех, кто хочет получить несанкционированный доступ к вашему аккаунту», — объяснил Орешкин.

По его словам, не стоит забывать о шифровании данных — это способ защитить файлы от посторонних глаз. Некоторые облачные сервисы автоматически шифруют данные, но можно использовать дополнительные программы для шифрования информации перед загрузкой в облако. Это особенно важно, если есть конфиденциальная информация.

Кроме того, даже самые надежные сервисы могут сталкиваться с техническими сбоями, поэтому стоит делать резервные копии важных данных и сохранять их на внешних носителях или другом облачном сервисе.

«Осторожно относитесь к ссылкам и вложениям, которые приходят на вашу почту. Злоумышленники могут отправлять сообщения с просьбой ввести данные вашей учетной записи. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте вложения от незнакомых отправителей», — добавил эксперт.

Ранее, 21 февраля, руководитель департамента цифрового бизнеса банка, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов рассказал «Известиям», что среди ненадежных паролей — варианты с последовательностью цифр подряд (9876543210 или личный номер пользователя), с простыми словами (password), личными данными (дата рождения или свадьбы, номер телефона). Также среди неудачных вариаций «прозрачный» намек в подсказке к паролю («имя жены и прошлый год» или «название улицы и номер квартиры»).