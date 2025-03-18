Новак сообщил о штатной работе российских НПЗ после атак ВСУ

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) работают в штатном порядке после атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 марта заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в беседе с журналистами на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Наши нефтеперерабатывающие заводы работают штатно, внутренний рынок обеспечен в полном объеме нефтепродуктами», — сказал Новак.

Вице-премьер добавил, что об устойчивости нефтеперерабатывающей отрасли в условиях атак хорошо свидетельствуют низкие и стабильные биржевые цены.

Ранее, 5 марта, сообщалось, что российские нефтегазовые доходы за февраль 2025 года достигли 771,3 млрд рублей. При этом нефтяные компании в феврале получили выплаты из бюджета по в размере 148,3 млрд рублей против 156,4 млрд рублей в январе.