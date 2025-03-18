Эксперт рассказала о преимуществах краткосрочных и долгосрочных вкладов

Выбор между краткосрочными и долгосрочными вкладами зависит от текущей экономической ситуации и личных финансовых приоритетов. Таким мнением в беседе с «Известиями» 18 марта поделился независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.

«Краткосрочные вклады могут быть выгодны в условиях нестабильности или при ожидании снижения ключевой ставки ЦБ. Они позволяют зафиксировать текущую доходность и сохранить гибкость, что особенно важно, если вам может потребоваться быстрый доступ к деньгам», — пояснил специалист.

В то же время, по его словам, долгосрочные вклады лучше использовать в периоды стабильности или при высоких процентных ставках.

«Долгосрочные вклады помогают закрепить прибыль на несколько лет. Однако важно помнить, что досрочное снятие средств часто приводит к потере начисленных процентов, поэтому такие вклады подходят тем, кто уверен, что не будет нуждаться в этих средствах в ближайшее время», — добавил эксперт.

Он также отметил, что при открытии вклада стоит учитывать несколько ключевых факторов: уровень ключевой ставки ЦБ, инфляцию, надежность банка и условия досрочного снятия средств.

«Процент по вкладу должен превышать инфляцию, иначе реальная доходность окажется ниже ожидаемой. Также важно заранее уточнить условия досрочного снятия, чтобы избежать неожиданных потерь», — подчеркнул Пичугин.

Эксперт обратил внимание на то, что в случае стабилизации экономической ситуации и снижения ключевой ставки доходность по вкладам может уменьшиться, поскольку в такой момент инвесторы начнут искать более выгодные альтернативы. Например, государственные облигации уже сейчас предлагают более высокую доходность, а корпоративные — еще выше, хотя и с повышенным риском. Фондовый рынок также может стать привлекательным направлением, особенно в таких секторах, как искусственный интеллект или экспорт сырья.

«Если вы хотите не просто сохранить, но и приумножить средства, стоит рассмотреть альтернативные инструменты, но всегда помнить о возможных рисках», — подытожил Пичугин.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

Ранее, 18 января, партнер Capital Lab Евгений Штатов рассказал «Известиям» об актуальных инвестиционных инструментах. По его словам, в условиях высоких процентных ставок депозиты остаются одним из наиболее привлекательных инструментов для сохранения капитала. Уровень ставок по депозитам в крупнейших банках достигает 23%, что позволяет получать стабильный доход при минимальных рисках.