Карта спецоперации на Украине 18 марта
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 18 марта можно в материале «Известий».
В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и поразили технику и живую силу пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Малая Шапковка, Моначиновка, Радьковка, Шийковка и Пролетарское в Харьковской области.
Украинская армия потеряла там до 205 военных, пять пикапов, склад боеприпасов, три боевые бронированные машины (ББМ), в том числе бронетранспортер М113 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и четыре артиллерийских орудия, два из которых произведены в странах НАТО.
Вооруженные силы (ВС) России поразили объекты нефтяной отрасли, которые обеспечивают ВСУ, места хранения и применения дронов, военную аэродромную инфраструктуру, а также скопления личного состава и техники украинской армии в 146 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 47 211 беспилотных летательных аппаратов, 22 314 танков и других боевых бронированных машин, 1529 боевых машин реактивных систем залпового огня, 601 зенитный ракетный комплекс, 33 012 единиц специальной военной автомобильной техники и 22 638 орудий полевой артиллерии и минометов.
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