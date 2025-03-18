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Мошенники разработали схему с обманом студентов от имени Минобрнауки

Мошенники от лица Минобрнауки предлагают студентам получить стипендию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Мошенники начали использовать новую схему с обманом студентов, выдавая себя за сотрудников Министерства науки и высшего образования России. Об этом 18 марта сотрудники компании R-Vision рассказали ТАСС.

Злоумышленники предлагают студентам подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги» для получения стипендии и актуализации данных на сайте университета.

Мошенники связываются с жертвой через социальные сети, скидывают им неактивную ссылку и, зная о ее природе, предлагают помощь в авторизации, прося пароль и утверждая, что логин у них уже есть.

«В результате жертве может прийти официальное СМС от банка о том, что на ее имя открыт кредит», — заявили эксперты.

Специалисты также напомнили о схеме с обманом студентов от лица деканатов, в использовании которой сейчас наблюдается всплеск.

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В ЦБ поддержали этот метод борьбы с мошенниками, но МФО категорически против

Ранее, 14 марта, сообщили, что в России могут ввести автоматическую временную блокировку аккаунтов россиян на «Госуслугах» при одновременной смене хотя бы двух параметров идентификации, например номера телефона и пароля. Такая инициатива среди прочих содержалась в пакете предложений «Народного фронта» к совещанию у президента.

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