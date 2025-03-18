Горящий под Новороссийском полигон реконструируют за 1,5 млрд рублей
Под Новороссийском реконструируют полигон в урочище горы Щелба. Он горит с 13 марта. Об этом рассказал глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. По его словам, благодаря этому менее чем до 50% удастся сократить долю захоронений твердых бытовых отходов в Новороссийской зоне.
Буцаев отметил, что на полигон везут отходы из Новороссийска и Геленджика. Его мощность — 160 тыс. т в год. В проект по реконструкции планируется вложить 1,5 млрд рублей. РЭО не исключает возможность финансирования работ.
Буцаев, слова которого приводит ИА KrasnodarMedia, пообещал, что возгорание на полигоне будет ликвидировано в ближайшие дни. Основную фазу тушения удалось пройти, распространение огня остановили.
С пожаром ведут борьбу 140 человек и 40 единиц техники. Для ликвидации возгорания отсыпали 23 тыс. куб. м грунта.
Агентство со ссылкой на контрольно-ревизионное управление администрации Новороссийска уточняет, что из-за смены направления ветра сильный запах гари ощущается почти во всех районах города.
Подобные пожары на полигоне фиксировались в июле и августе 2024 года. Тогда на ликвидацию огня ушло до восьми суток.