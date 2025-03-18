В США признали умершими 3,2 млн владельцев счетов старше 120 лет
В США порядка 3,2 млн человек старше 120 лет признаны умершими. Об этом 18 марта сообщили в департаменте государственной эффективности (DOGE) страны.
«Около 3,2 млн владельцев счетов, возраст которых указан старше 120 лет, теперь отмечены как умершие», — говорится в аккаунте ведомства в соцсети X (бывш. Twitter).
В DOGE добавили, что органы социального обеспечения США начали масштабную зачистку записей две недели назад.
DOGE 5 марта сообщил о выдаче американскими чиновниками кредитов в общей сложности на сумму $333 млн умершим заемщикам, которые числились как живые в базе данных социального обеспечения. Уточнялось, что один из случаев содержал выдачу кредита на $36 тыс. якобы 157-летнему мужчине.
Президент США Дональд Трамп 22 февраля выразил возмущение по поводу того, что в стране осуществляются многомиллионные выплаты фальшивым долгожителям. Данные факты в документации он назвал мошенничеством, оставшимся после бывшего главы государства Джо Байдена.