Четыре новые школы проявятся в Чите по концессии
В 2025 году начнется строительство четырех школ в разных районах Читы. Работы будут проводиться по концессии.
ИА ChitaMedia в пресс-службе агентства территориального развития Забайкалья рассказали, что школа в микрорайоне Романовский будет рассчитана на 1,1 тыс. мест, на КСК — на 820 мест, в микрорайоне Хорошем — на 801 место, а на улице Нерчинско-Заводской — на 560 мест.
Гендиректор агентства Антон Тутов рассказал о заключении концессионных соглашений о проектировании, финансировании, строительстве и эксплуатации объектов.
Ранее, 12 марта, сообщалось, что на строительство школы в микрорайоне Романовский планируется выделить 2,5 млрд рублей.