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Доллар может подешеветь до 80 рублей

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Доллар США может подешеветь до 80 рублей, об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков. Курс американской валюты 17 марта закрепился на уровне ниже 84 рублей. Позиции усилились на фоне будущих переговоров РФ и США. Рост стоимости национальной валюты России зафиксирован еще в конце января, сообщает телеканал «Известия».

«Геополитическая разрядка привлекает инвесторов в российские активы, из-за чего на рынок усилился приток иностранных денег. Чем их больше, тем дешевле они стоят относительно рубля», — сказала ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Кроме того, скачки курса зависят и от технических показателей. Инвесторы не продают актив, если его цена сильно снижается.

Затем трейдеры опять приступают к покупкам. Стоимость актива в таком случае начинает расти. В то же время для притока инвестиций нужно снять барьеры для движения капитала. Может помочь увеличение нефтегазового экспорта, считают эксперты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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