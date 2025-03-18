Путин принимает участие в пленарном заседании съезда РСПП. Трансляция
Президент РФ Владимир Путин 18 марта принимает участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
На мероприятии обсудят ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию нацпроектов.
Ожидается участие порядка 1,3 тыс. делегатов и гостей съезда, среди которых крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, главы министерств и ведомств, государственные политические деятели.