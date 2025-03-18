Экспозиция гравюр открылась в ГМИИ им. Пушкина

ГМИИ им. Пушкина вместе с Российской государственной библиотекой представил экспозицию «Сокровищница графики. Гравюрный кабинет в первой четверти XX века». Проект Пушкинского Ars Graphica призван продемонстрировать то, что обычно спрятано от глаз посетителей и напомнить об истории формирования коллекции ГМИИ.

Основанная в 1828 году на базе собрания государственного канцлера александровских времен Николая Румянцева институция сначала работала в Петербурге, но затем была перенесена в Москву. Горожанам оказались доступны множество ценных книг и произведений искусства. В 1924 году музей расформировали, сделав на его базе Ленинскую библиотеку. Живопись и графику же отдали в ГМИИ. Последним руководителем отделения изящных искусств Румянцевского музея был Николай Ильич Романов. Он же продолжил заниматься собранием уже в статусе директора ГМИИ.

Новая выставка иллюстрирует эту историю архивными материалами — каталогами и отчетами гравюрного кабинета Румянцевского музея, перепиской Романова с художниками. Но главное — произведениями тиражной графики, которые выставлялись еще в дореволюционное время.

В рамках экспозиции можно увидеть «Аполлона Бельведерского» Хендрика Гольциуса, сюрреалистичный «Сон Рафаэля» Джорджо Гизи, тончайший офорт «Авраам и три ангела» Рембрандта, наконец, загадочный «Сон доктора» Дюрера.

Однако более ценным кажется вовсе не этот «витринный» (в прямом и переносном смысле — листы XVI–XVII веков хранятся в витринах) раздел экспозиции, а вещи на стенах: преимущественно это отпечатки начала XX века, среди которых немало монотипий, то есть изображений, существующих в единственном экземпляре.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Точно по графике: ГМИИ им. Пушкина демонстрирует разнообразие гравюры